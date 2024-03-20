Украинский беспилотник атаковал в Каховке «скорую» с ребенком

Ребенка везли в больницу. Фельдшер и ребенок от взрыва не пострадали. О состоянии водителя пока нет информации.

Ранее стало известно, что в Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

