Украинский беспилотник атаковал в Каховке «скорую» с ребенком

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал в Каховке машину скорой помощи, которая перевозила тяжелобольного ребенка, сообщил в Telegram глава херсонского правительства Андрей Алексеенко.

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Ребенка везли в больницу. Фельдшер и ребенок от взрыва не пострадали. О состоянии водителя пока нет информации.

Ранее стало известно, что в Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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