Украинский беспилотник атаковал в Каховке «скорую» с ребенком
20 марта 202403:01
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал в Каховке машину скорой помощи, которая перевозила тяжелобольного ребенка, сообщил в Telegram глава херсонского правительства Андрей Алексеенко.
Ребенка везли в больницу. Фельдшер и ребенок от взрыва не пострадали. О состоянии водителя пока нет информации.
Ранее стало известно, что в Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru