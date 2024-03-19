В Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над столицей региона перехватили беспилотник, напоминает Ura.ru. Позже Минобороны отчиталось о перехвате украинского дрона над Воронежской областью, отмечает телеканал «360».

«В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал Кстенин в своем Telegram-канале.

Мэр указал, что власти помогут горожанам, глава Воронежа уже поручил управе района выехать на место и определить размеры ущерба.

