В Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника

Пострадавших в результате попытки атаки беспилотника в Воронеже нет, однако зафиксированы повреждения в двух жилых домах и двух нежилых зданиях. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над столицей региона перехватили беспилотник, напоминает Ura.ru. Позже Минобороны отчиталось о перехвате украинского дрона над Воронежской областью, отмечает телеканал «360».

«В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал Кстенин в своем Telegram-канале.

Мэр указал, что власти помогут горожанам, глава Воронежа уже поручил управе района выехать на место и определить размеры ущерба.

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ФОТО: РИА Новости
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