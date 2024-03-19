В Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника
Пострадавших в результате попытки атаки беспилотника в Воронеже нет, однако зафиксированы повреждения в двух жилых домах и двух нежилых зданиях. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над столицей региона перехватили беспилотник, напоминает Ura.ru. Позже Минобороны отчиталось о перехвате украинского дрона над Воронежской областью, отмечает телеканал «360».
«В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал Кстенин в своем Telegram-канале.
Мэр указал, что власти помогут горожанам, глава Воронежа уже поручил управе района выехать на место и определить размеры ущерба.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Шабаров заявил о смене гражданства футболистом «Краснодара» Арутюняном
- СМИ: Наталия Орейро тайно посетила Петербург и Москву
- «Без соплей и слез»: Леонтьев в свой юбилей объяснил отсутствие концертов
- Минтранс: Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно
- Певица Спиридонова расплакалась на концерте из-за фонограммы
- Видеосервисы за год увеличили выпуск собственных проектов вдвое
- В России выросли продажи игрушек-антистресс и успокоительных
- В Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника
- Пашинян: Может начаться война, если Ереван не уступит по вопросу границы
- Илон Маск признался, что страдает от депрессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru