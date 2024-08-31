Украинская сторона атаковала три населенных пункта в Белгородской области
Украинская сторона атаковала три населенных пункта в Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в районе села Коровино легковой автомобиль был атакован FPV-дроном, в результате чего пострадал водитель. В селе Грузское во время обстрела пострадала женщина.
Из-за атаки дрона-камикадзе в поселке Уразово повреждены кровля, фасад и остекление административного здания.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru