Украинская сторона атаковала три населенных пункта в Белгородской области

Украинская сторона атаковала три населенных пункта в Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в районе села Коровино легковой автомобиль был атакован FPV-дроном, в результате чего пострадал водитель. В селе Грузское во время обстрела пострадала женщина.

Из-за атаки дрона-камикадзе в поселке Уразово повреждены кровля, фасад и остекление административного здания.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:Белгородская областьОбстрелУкраинаВСУ

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