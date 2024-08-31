Украинская сторона атаковала три населенных пункта в Белгородской области

По его словам, в районе села Коровино легковой автомобиль был атакован FPV-дроном, в результате чего пострадал водитель. В селе Грузское во время обстрела пострадала женщина.



Из-за атаки дрона-камикадзе в поселке Уразово повреждены кровля, фасад и остекление административного здания.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки погибли пять человек, еще 46 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

