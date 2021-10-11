«У всех есть ножи, я тоже купил». В Дагестане драка школьников закончилась убийством

Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел – в отношении, подозреваемого (по статье «убийство»), директора школы и замдиректора по воспитательной работе (по статье «халатность»), и руководства ЧОПа, охранявшего учебное заведение.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять расследование дела на контроль. Тем временем СМИ приводят подробности инцидента.

НОЖ КУПИЛ, ЧТОБЫ БЫЛ. УБИВАТЬ НЕ ХОТЕЛ

По данным Telegram-канала Mash, участники инцидента – Асанали и Джабраил недолюбливали друг друга. Недавно Джабраил начал заниматься борьбой, после чего Асанали испугался и стал носить с собой перочинный нож. После третьего урока они выбежали за угол школы и начали ругаться, после чего и произошел роковой удар.

На допросе Асанали рассказал, что не хотел убивать одноклассника и объяснил, откуда у него нож.

«При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать. Деньги были, купил нож. У всех есть, у меня тоже чтоб был», - приводит высказывания подозреваемого «Московский комсомолец».

Также сообщается, что школьники избили оператора местного телеканала, приехавшего делать репортаж об инциденте. Детям не понравилось, что на них навели объектив, а просьбу прекратить это журналист проигнорировал, за что и получил, отмечает Mash. Однако пострадавший не стал писать заявление, понимая, что подростки были «на эмоциях».