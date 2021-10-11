«У всех есть ножи, я тоже купил». В Дагестане драка школьников закончилась убийством
По данным СМИ, старшеклассники Асанали и Джабраил недолюбливали друг друга, один начал заниматься борьбой, а второй, испугавшись, стал носить с собой нож.
Уже второй раз за неделю внимание общественности приковано к Дагестану – вслед за дракой в московском метро печальные новости пришли уже из Махачакалы, где школьник зарезал одноклассника.
Согласно официальным данным, 15-летний ученик махачкалинской школы № 51 в ходе драки нанес смертельное ранение ножом оппоненту.
Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел – в отношении, подозреваемого (по статье «убийство»), директора школы и замдиректора по воспитательной работе (по статье «халатность»), и руководства ЧОПа, охранявшего учебное заведение.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять расследование дела на контроль. Тем временем СМИ приводят подробности инцидента.
НОЖ КУПИЛ, ЧТОБЫ БЫЛ. УБИВАТЬ НЕ ХОТЕЛ
По данным Telegram-канала Mash, участники инцидента – Асанали и Джабраил недолюбливали друг друга. Недавно Джабраил начал заниматься борьбой, после чего Асанали испугался и стал носить с собой перочинный нож. После третьего урока они выбежали за угол школы и начали ругаться, после чего и произошел роковой удар.
На допросе Асанали рассказал, что не хотел убивать одноклассника и объяснил, откуда у него нож.
«При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать. Деньги были, купил нож. У всех есть, у меня тоже чтоб был», - приводит высказывания подозреваемого «Московский комсомолец».
Также сообщается, что школьники избили оператора местного телеканала, приехавшего делать репортаж об инциденте. Детям не понравилось, что на них навели объектив, а просьбу прекратить это журналист проигнорировал, за что и получил, отмечает Mash. Однако пострадавший не стал писать заявление, понимая, что подростки были «на эмоциях».
КАКАЯ РАЗНИЦА КУЛЬТУР?
Нож фигурировал и в другой недавней громкой новости о выходцах из Дагестана.
4 октября на «синей» ветке московского метро трое пьяных приезжих из этой республики «гоняли девчонок» и жестоко избили вступившегося за женщин пассажира, снимая происходящее на видео.
При задержании они угрожали полицейским ножом, за что получили уголовное дело не только о покушении на убийство, но и по статье о применении насилия в отношении представителей власти.
Комментируя тот инцидент, депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев указал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на проблемы с воспитанием детей в стране в целом.
«Какая разница культур? Да идиоты просто. У нас более ста лет одна культура. Была Российская Империя, потом Советский Союз, культура одна, поэты, писатели, учат всех в школе одинаково. Но эти, видимо, школу не видели нормальную. Воспитание изменилось везде, потому что сейчас детей зачастую «воспитывают» гаджеты и социальные сети. Они сутками там сидят, потребляют непотребную информацию, которая не фильтруется и зомбирует молодежь. К сожалению, уже и школы не воспитывают, они самоустранились. В семьях нет воспитания, потому что все сидят в телефонах. Это серьезная, глобальная проблема всего нашего общества», - сказал он.
Сафаралиев также подчеркнул, что такие инциденты сводят на нет все то хорошее, что делают дагестанские землячества.
«Везде есть дураки, их процент есть у каждого народа. Просто стыдно, что есть такие нелюди. Их надо наказывать по закону, но не стоит уделять этому особое внимание и «разжигать». Конечно, я осуждаю это, стыдно и неприятно из-за того, что в таком контексте упоминается Дагестан», - отметил парламентарий.
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