Дело в отношении директора школы возбудили после убийства ученика в Махачкале
Директор школы в Махачкале и его заместитель по воспитательной работе стали фигурнатами уголовного дела по статье «халатность», которое было возбуждено после того, как в учебном заведении ученик убил своего одноклассника, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что также было возбуждено уголовное дело в отношении руководства частного охранного предприятия, которое осуществляло охрану порядка в школе, по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Трагедия произошла в 51-й школе Махачкалы. Ученик 2006 года рождения в ходе конфликта ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. В МВД Дагестана рассказали, что пострадавший скончался в больнице, нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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