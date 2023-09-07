У тренера детей, попавших в ДТП в Ленобласти, не было разрешения на тренировку

У тренера группы детей, попавших в ДТП в Ленинградской области, не было разрешения на проведение тренировки, передает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации велосипедного спорта Екимова.

В Подмосковье в ДТП с фурой погибли два сотрудника ГИБДД

По его словам, тренер отправился на скоростную трассу с девочками 14-15 лет без каких-либо согласований.

Ранее стало известно, что фура протаранила группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия». Среди жертв - дети из Школы олимпийского резерва, известно о двух погибших и девяти пострадавших.

Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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