У тренера детей, попавших в ДТП в Ленобласти, не было разрешения на тренировку

По его словам, тренер отправился на скоростную трассу с девочками 14-15 лет без каких-либо согласований.

Ранее стало известно, что фура протаранила группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия». Среди жертв - дети из Школы олимпийского резерва, известно о двух погибших и девяти пострадавших.

Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

