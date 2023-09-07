В Ленинградской области фура протаранила велосипедистов

В Ленинградской области фура протаранила группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Иваново водитель сбил мать с 7-летней дочерью, сбежал и сжег автомобиль

Среди жертв - дети из Школы олимпийского резерва, известно о двух погибших и девяти пострадавших.

По предварительным данным, погибшие - две девочки. В общей сложности в группе были 11 детей в возрасте до 15 лет и один тренер.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДТПЛенинградская Область

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