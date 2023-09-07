В Ленинградской области фура протаранила велосипедистов
7 сентября 202311:53
В Ленинградской области фура протаранила группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Среди жертв - дети из Школы олимпийского резерва, известно о двух погибших и девяти пострадавших.
По предварительным данным, погибшие - две девочки. В общей сложности в группе были 11 детей в возрасте до 15 лет и один тренер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru