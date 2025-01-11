Губернатор: Площадь пожара на промобъекте в Энгельсе сократилась на 80%
В Энгельсе площадь пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки украинским беспилотником, сократилась на 80%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, в городе стало меньше дыма. При этом политик рассказал, что выгорание топлива на объекте в Энгельсе до сих продолжается. Бусаргин добавил, что специалисты предпринимают все необходимые меры, а за состоянием воздуха постоянно следят представители Роспотребнадзора.
8 января ВСУ несколькими дронами атаковали Саратовскую область. Обломки одного из БПЛА упали на территорию промзоны в Энгельсе, где в результате этого началось возгорание. Пожар на объекте длится уже несколько дней. В связи с этим в городе ввели режим ЧС.
До этого стало известно, что при ликвидации возгорания в Энгельсе погибли двое пожарных, еще одного доставили в больницу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тамбовской области БПЛА ВСУ врезались в два жилых пятиэтажных дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru