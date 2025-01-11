Губернатор: Площадь пожара на промобъекте в Энгельсе сократилась на 80%

В Энгельсе площадь пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки украинским беспилотником, сократилась на 80%. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в городе стало меньше дыма. При этом политик рассказал, что выгорание топлива на объекте в Энгельсе до сих продолжается. Бусаргин добавил, что специалисты предпринимают все необходимые меры, а за состоянием воздуха постоянно следят представители Роспотребнадзора.