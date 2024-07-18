Три человека пострадали при атаке БПЛА на белгородское село

Три человека получили ранения в селе Отрадное Белгородского района. Люди находились рядом с автомобилем, по которому ударил дрон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулем которого была женщина. В итоге машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. Водитель не пострадала, травмы у троих человек, которые в момент происшествия оказались поблизости.

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Мужчину с осколочными ранениями отправили в больницу. Травмированным женщине и юноше помощь оказали на месте.

Тридцать пять беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией двух регионов России - Крымом и Брянской областью.


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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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