Три человека пострадали при атаке БПЛА на белгородское село

Три человека получили ранения в селе Отрадное Белгородского района. Люди находились рядом с автомобилем, по которому ударил дрон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулем которого была женщина. В итоге машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. Водитель не пострадала, травмы у троих человек, которые в момент происшествия оказались поблизости.