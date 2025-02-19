Сызранский НПЗ в Самарской области атаковали ВСУ
19 февраля 202504:33
Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Самарской области, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, на предприятии работают оперативные и экстренные службы. При этом в регионе объявили опасность атаки беспилотников.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее ВСУ атаковали НПЗ Саратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru