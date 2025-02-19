Сызранский НПЗ в Самарской области атаковали ВСУ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Самарской области, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Федорищев.

СМИ: Дроны ВСУ пытаются атаковать завод в Брянске и НПЗ в Энгельсе

По его словам, на предприятии работают оперативные и экстренные службы. При этом в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали НПЗ Саратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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