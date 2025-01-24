СМИ: Дроны ВСУ пытаются атаковать завод в Брянске и НПЗ в Энгельсе
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области, сообщает Telegram-канал Mash.
В Брянске обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством. В Энгельсе очевидцы слышали не менее семи взрывов в небе.
По предварительным данным, в атаке задействованы дальнобойный БПЛА типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».
Ранее была отражена атака летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru