СМИ: Дроны ВСУ пытаются атаковать завод в Брянске и НПЗ в Энгельсе

В Брянске обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством. В Энгельсе очевидцы слышали не менее семи взрывов в небе.

По предварительным данным, в атаке задействованы дальнобойный БПЛА типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

Ранее была отражена атака летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

