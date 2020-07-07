Советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче данных спецслужбам НАТО
Задержанный в Москве советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ России. Там подчеркнули, что Сафронов, который выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляют государственную тайну.
Известно, что Ивану Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Между тем, как отмечает RT, в «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его нынешней деятельностью в госкорпорации – там он работает с мая текущего года. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он стал курировать «ряд спецпрограмм».
До этого Иван Сафронов работал журналистом в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».
Ранее НСН писала, что в рамках уголовного дела о государственной измене был задержан начальник районного отдела полиции в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По имеющимся сведениям, речь идёт о подполковнике полиции Дмитрии Борзенкове. Он сотрудничал со Службой безопасности Украины, передавая сведения, составляющие гостайну.
Ранее в госизмене обвинили капитана первого ранга запаса, президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерия Митько. Он якобы передал секретные сведения спецслужбам Китая.
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