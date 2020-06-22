Курского полицейского заподозрили в госизмене в пользу Украины
Начальник районного отдела полиции в Курской области задержан в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ передают информационные агентства.
По имеющимся сведениям, речь идёт о подполковнике полиции Дмитрии Борзенкове. Он сотрудничал со Службой безопасности Украины, передавая сведения, составляющие гостайну, говорят в контрразведке.
Ранее в госизмене обвинили капитана первого ранга запаса, президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерия Митько. Он якобы передал секретные сведения спецслужбам Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru