СМИ: В Москве BMW сбил летящий беспилотник
Необычное ДТП произошло в Москве неподалеку от «Москва-Сити». Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобиль BMW сбил летящий дрон.
Уточняется, что инцидент произошёл в полночь в Шмитовском проезде. По данным канала, за рулём автомобиля находился менеджер банка, который сообщил об аварии в полицию.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что иномарка сбила дрон DJI Mavic Pro, который обычно используется для профессиональной видеосъёмки. В настоящее время правоохранители ведут розыск владельца БПЛА.
Ранее Украина ночью 1 августа атаковала Москву и Подмосковье тремя беспилотниками, два сбиты, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru