СМИ: В Москве BMW сбил летящий беспилотник

Уточняется, что инцидент произошёл в полночь в Шмитовском проезде. По данным канала, за рулём автомобиля находился менеджер банка, который сообщил об аварии в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что иномарка сбила дрон DJI Mavic Pro, который обычно используется для профессиональной видеосъёмки. В настоящее время правоохранители ведут розыск владельца БПЛА.

Ранее Украина ночью 1 августа атаковала Москву и Подмосковье тремя беспилотниками, два сбиты, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».