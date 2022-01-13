СМИ: все школы Самары эвакуировали из-за сообщения о минировании
13 января 202212:58
Сотрудников и учеников всех школ Самары эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщает ТАСС, со ссылкой на городскую администрацию.
В сообщении говорится, что пострадавших нет, все занятия были отменены, в том числе для учащихся во вторую смену.
Ранее из-за сообщений о минировании были эвакуированы все школы Саратова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Самым распространенным мужским именем в Брюсселе стало имя Мохамед
- СМИ: все школы Самары эвакуировали из-за сообщения о минировании
- Кудрин назвал образование приоритетным направлением для развития России
- «Краснодар» возглавил экс-наставник клуба АПЛ
- В Калужской области отложили введение QR-кодов
- Максимум с ноября: в Москве зафиксировали 5 490 случаев COVID-19 за сутки
- Продажи новых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4%
- Бастрыкин: Галявиева признали невменяемым из-за влияния деструктивной субкультуры
- Греф: Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке
- «Сбербанк» объявил о переводе половины сотрудников на удаленку
13 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru