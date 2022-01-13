СМИ: все школы Самары эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников и учеников всех школ Самары эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщает ТАСС, со ссылкой на городскую администрацию.

В Красноярске «заминировали» ТЦ и школы

В сообщении говорится, что пострадавших нет, все занятия были отменены, в том числе для учащихся во вторую смену.

Ранее из-за сообщений о минировании были эвакуированы все школы Саратова.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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