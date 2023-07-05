В результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области

В результате обстрела ВСУ разрушился дом в селе Троицкое (Кореневский район, Курская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Макеевке после обстрела ВСУ разрушены жилые дома и административные здания

Из-за попадания снаряда произошел взрыв газового баллона, вследствие чего вспыхнул пожар, сообщил политик, отметив, что возгорание удалось оперативно потушить.

Губернатор подчеркнул, что всего в Троицком прогремело три взрыва, однако удалось обойтись без пострадавших.

Ранее город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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