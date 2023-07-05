В результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области

НСН-«Кривая линия»

После обращения в Минкультуры и к губернатору с территории Кремля в Великом Новгороде убрали павильон-кофемолку

Гулькевичи на Кубани рискуют остаться без «Скорой помощи»

Власти отказываются повысить зарплату водителям

Чтобы отправить жалобу в «Кривую линию» надо заполнить форму на сайте NSN.FM