В результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области
В результате обстрела ВСУ разрушился дом в селе Троицкое (Кореневский район, Курская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Из-за попадания снаряда произошел взрыв газового баллона, вследствие чего вспыхнул пожар, сообщил политик, отметив, что возгорание удалось оперативно потушить.
Губернатор подчеркнул, что всего в Троицком прогремело три взрыва, однако удалось обойтись без пострадавших.
Ранее город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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