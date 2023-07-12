Поселок Теткино под Курском частично обесточен из-за обстрела ВСУ

«На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, Старовойт сообщил, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи, часть Теткино осталась без энергоснабжения. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы.

В понедельник Старовойт сообщил, что десять домов в Теткино были повреждены из-за обстрела ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

