Поселок Теткино под Курском частично обесточен из-за обстрела ВСУ

Украинские войска вновь обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, Старовойт сообщил, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи, часть Теткино осталась без энергоснабжения. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы.

В понедельник Старовойт сообщил, что десять домов в Теткино были повреждены из-за обстрела ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kursk.ru
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