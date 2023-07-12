Поселок Теткино под Курском частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Украинские войска вновь обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Старовойт сообщил, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи, часть Теткино осталась без энергоснабжения. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы.
В понедельник Старовойт сообщил, что десять домов в Теткино были повреждены из-за обстрела ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что отношения России и Китая несут стабильность в регионе
- Поселок Теткино под Курском частично обесточен из-за обстрела ВСУ
- СМИ: В Москве 20-летний парень погиб во время купания в фонтане
- Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ в конце июня
- Собянин: Медицинский центр в Коммунарке является комплексом мирового уровня
- В Кремле назвали опасным шагом гарантии безопасности Украине от G7
- Песков назвал вбросом заявление, что ЧВК «Вагнер» добралась до ядерного хранилища
- Песков предупредил о контрмерах в ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов
- Минпромторг поддержал идею легализовать онлайн-продажи алкоголя
- Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru