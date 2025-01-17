СМИ: Украина ударила ракетами ATACMS по Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили восемь ракет ATACMS

Для этого были использованы американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ выпустили пять баллистических ракет. Российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить их все, однако обломки нанесли ущерб нескольким зданиям.

Ранее Украина выпустила шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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