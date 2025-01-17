СМИ: Украина ударила ракетами ATACMS по Белгородской области
17 января 202505:19
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Для этого были использованы американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ выпустили пять баллистических ракет. Российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить их все, однако обломки нанесли ущерб нескольким зданиям.
Ранее Украина выпустила шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru