Минобороны: Уничтожены более 70 террористов, проникших в Белгородскую область
Российские войска ликвидировали не менее 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Об этом заявило Минобороны России, комментируя вторжение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области.
Отмечается, что проникновение украинской армии на территорию России произошло 22 мая после интенсивных артобстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов Грайворонского района.
Российским войскам удалось заблокировать и уничтожить националистические формирования ВСУ в ходе контртеррористической операции благодаря ударам авиации, артиллерии и интенсивным действиям подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа, добавили представители российского оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что остатки группы российская армия отбросила на украинскую территорию, где полностью уничтожила их.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru