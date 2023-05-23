Минобороны: Уничтожены более 70 террористов, проникших в Белгородскую область

Российские войска ликвидировали не менее 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Об этом заявило Минобороны России, комментируя вторжение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области.

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Отмечается, что проникновение украинской армии на территорию России произошло 22 мая после интенсивных артобстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов Грайворонского района.

Российским войскам удалось заблокировать и уничтожить националистические формирования ВСУ в ходе контртеррористической операции благодаря ударам авиации, артиллерии и интенсивным действиям подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа, добавили представители российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что остатки группы российская армия отбросила на украинскую территорию, где полностью уничтожила их.

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ФОТО: кадр из видео Минобороны
ТЕГИ:ЛиквидацияМинобороны РФТерактыВСУ

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