Богомаз: Киев пытался нанести комбинированный ракетный удар
14 января 202500:01
Силы противовоздушной обороны России уничтожили ракеты Вооруженных сил Ураганы над Брянской областью, сообщают «Известия» со ссылкой на главу региона Александра Богомаза.
По его словам, ВСУ пытались нанести комбинированный удар. Все цели уничтожены. Пострадавших в результате атаки нет.
Ранее Кремль назвал атаку на станцию в Краснодарском крае энергетическим терроризмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru