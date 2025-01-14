Богомаз: Киев пытался нанести комбинированный ракетный удар

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ракеты Вооруженных сил Ураганы над Брянской областью, сообщают «Известия» со ссылкой на главу региона Александра Богомаза.

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены две женщины и ребенок

По его словам, ВСУ пытались нанести комбинированный удар. Все цели уничтожены. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее Кремль назвал атаку на станцию в Краснодарском крае энергетическим терроризмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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