СМИ: Ещё один клирик Елоховского собора скончался от коронавируса
Ушёл из жизни клирик Богоявленского кафедрального собора в Елохове протодиакон Евгений Трофимов. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости в Русской православной церкви.
В сообщении указывается, что, предположительно, причиной смерти стал коронавирус.
Как сообщает телеканал «Царьград», Трофимову был 61 год. Он получил среднее специальное медицинское образование по специальности «фельдшер-лаборант», позже учился в Московской духовной семинарии и 30 лет назад был рукоположен в сан диакона Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
21 апреля от коронавируса умер настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. В интервью СМИ он выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавируса, утверждая, что такая практика несвойственна православию, а здоровье человека находится в руках Бога, а не врачей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Госпитализированный депутат Леонид Калашников рассказал о здоровье во время осмотра врачами
- Лавров предвидит очередные обвинения во вмешательстве в выборы в США
- Аналитик похвалил кабмин за запрет «беспричинных» блокировок банковских счетов
- СМИ: Ещё один клирик Елоховского собора скончался от коронавируса
- Собчак удивил призыв Матвиенко забыть про заграничные поездки на год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru