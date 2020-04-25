СМИ: Ещё один клирик Елоховского собора скончался от коронавируса

В сообщении указывается, что, предположительно, причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщает телеканал «Царьград», Трофимову был 61 год. Он получил среднее специальное медицинское образование по специальности «фельдшер-лаборант», позже учился в Московской духовной семинарии и 30 лет назад был рукоположен в сан диакона Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

21 апреля от коронавируса умер настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. В интервью СМИ он выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавируса, утверждая, что такая практика несвойственна православию, а здоровье человека находится в руках Бога, а не врачей.

