Число погибших в авиакатастрофе на Кузбассе выросло до девяти

До девяти человек увеличилось число погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова.

«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа», - пояснил представитель ДОСААФ.

Стала известна причина крушения самолета в Кузбассе

Также известно, что двое погибших парашютистов работали инструкторами в ДОСААФ.

По данным Шемоханова, самолет, который вылетел четвертый раз за день, был в исправном состоянии, а за штурвалом находился опытный пилот.

«На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал, и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево, и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись», - прокомментировал инцидент руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области.

На месте жесткой посадки самолета рядом с селом Журавлево Кемеровской области создан оперативный штаб, сообщает РИА Новости. Здесь работают первый заместитель губернатора Кемеровской области, глава правительства региона Вячеслав Телегин, заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов, а также министр здравоохранения региона Михаил Малин.

Напомним, взлетевший с аэродрома Танай самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение утром в субботу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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