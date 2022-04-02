Зеленский отказался обсуждать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вертолетный удар Вооруженных сил (ВСУ) по нефтебазе в российском Белгороде.
«Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — заявил глава государства в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, атаковали ли ВСУ «военный» объект на территории РФ.
Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Причиной возгорания местные власти назвали авиаудар, нанесенный двумя украинскими вертолетами. Позже Минобороны РФ признало, что вертолеты ВСУ ударили по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов.
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