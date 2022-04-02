Зеленский отказался обсуждать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

«Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — заявил глава государства в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, атаковали ли ВСУ «военный» объект на территории РФ.

Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Причиной возгорания местные власти назвали авиаудар, нанесенный двумя украинскими вертолетами. Позже Минобороны РФ признало, что вертолеты ВСУ ударили по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов.

