ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа»
Вооруженные силы Украины атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», сообщает Telegram-канал Mash.
Через нее газ шёл в Европу. Огромный факел огня виден за десяток километров на границе с Сумской областью. Диаметр газопровода — 1420 мм.
В мае 2022 года Украина прекратила приём газа для транзита через «Сохрановку». После этого «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит.
Ранее в результате украинского обстрела в Рыльском районе Курской области был поврежден газопровод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru