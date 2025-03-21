ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа»

Вооруженные силы Украины атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», сообщает Telegram-канал Mash.

Через нее газ шёл в Европу. Огромный факел огня виден за десяток километров на границе с Сумской областью. Диаметр газопровода — 1420 мм.

В мае 2022 года Украина прекратила приём газа для транзита через «Сохрановку». После этого «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит.

Ранее в результате украинского обстрела в Рыльском районе Курской области был поврежден газопровод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

