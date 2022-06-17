В Курской области приграничное село Гордеевка обстреляли из минометов
Село Гордеевка в Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Инцидент в приграничном населенном пункте в Кореневском районе области произошел около пяти часов утра, отмечает телеканал «360».
«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стекла», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пограничники и военные полностью контролируют ситуацию, пишет RT.
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