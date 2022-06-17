В Курской области приграничное село Гордеевка обстреляли из минометов

Село Гордеевка в Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Курский губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны Украины

Инцидент в приграничном населенном пункте в Кореневском районе области произошел около пяти часов утра, отмечает телеканал «360».

«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стекла», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пограничники и военные полностью контролируют ситуацию, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОбстрелКурская Область
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