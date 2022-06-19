На территорию Курской области проник боевой украинский беспилотник

В воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник украинский беспилотный летательный аппарат, который сбросил боекомплект вблизи хутора Кучеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области приграничное село Гордеевка обстреляли из минометов

Инцидент произошел около полудня, уточнил губернатор Курской области.

«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет», - сообщил Старовойт.

Безопасность жителей приграничных районов обеспечивают военнослужащие ВС РФ, заверил губернатор Курской области.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит отправлять вооружение на Украину, несмотря на попытки России атаковать поставляемые Киеву грузы с оружием. Об этом он сообщил в четверг в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторУкраинаБеспилотникиОбстрелКурская Область
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