СК возбудил уголовное дело после гибели журналиста «Известий» Мартемьянова

Следователи завели уголовное дело после гибели корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в Донецкой народной республике, сообщил Следственный комитет РФ.

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Отмечается, что было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также об умышленном повреждении имущества. В ведомстве подчеркнули, что СК РФ принимает все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, которые причастны к преступлению.

Ранее сообщалось, что Мартемьянов погиб в результате удара украинского БПЛА по автомобилю на трассе Донецк-Горловка. Также пострадали еще четверо сотрудников СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости. Украинские военные намеренно ударили по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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