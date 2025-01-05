Пушилин выразил соболезнования родным погибшего при атаке ВСУ Мартемьянова
Глава ДНР Денис Пушилин выразил в Telegram соболезнования родственникам и коллегам корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.
Политик назвал гибель журналиста подлым убийством, осуществленным Киевом. Пушилин отметил, что в гражданской машине вместе с погибшим корреспондентом находились еще четверо журналистов, которые получили легкие ранения. Всем раненым оказывается медпомощь.
Украинские войска намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru