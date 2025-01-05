Пушилин выразил соболезнования родным погибшего при атаке ВСУ Мартемьянова

Политик назвал гибель журналиста подлым убийством, осуществленным Киевом. Пушилин отметил, что в гражданской машине вместе с погибшим корреспондентом находились еще четверо журналистов, которые получили легкие ранения. Всем раненым оказывается медпомощь.

Украинские войска намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

