Пушилин выразил соболезнования родным погибшего при атаке ВСУ Мартемьянова

Глава ДНР Денис Пушилин выразил в Telegram соболезнования родственникам и коллегам корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

Опубликован последний сюжет погибшего в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

Политик назвал гибель журналиста подлым убийством, осуществленным Киевом. Пушилин отметил, что в гражданской машине вместе с погибшим корреспондентом находились еще четверо журналистов, которые получили легкие ранения. Всем раненым оказывается медпомощь.

Украинские войска намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ЖурналистыВСУДНРДенис Пушилин

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