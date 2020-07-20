Собчак представила фильм о монастыре мятежного схиигумена Сергия

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале фильм о Среднеуральском женском монастыре, во время посещения которого, как она утверждает, напали на участника её съёмочной группы.

Двухчасовая лента под названием «Монастырь особо назначения» повествует в том числе об основателе монастыря отце Сергии, в июле лишённого звания схииугмена по решению епархиального суда и оштрафованного за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей. В фильм включены фрагменты его проповедей, съёмки альтернативного крестного хода в Царские дни.