Собчак представила фильм о монастыре мятежного схиигумена Сергия
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале фильм о Среднеуральском женском монастыре, во время посещения которого, как она утверждает, напали на участника её съёмочной группы.
Двухчасовая лента под названием «Монастырь особо назначения» повествует в том числе об основателе монастыря отце Сергии, в июле лишённого звания схииугмена по решению епархиального суда и оштрафованного за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей. В фильм включены фрагменты его проповедей, съёмки альтернативного крестного хода в Царские дни.
В фильме также приводятся воспоминания бывших воспитанников монастыря о фактах насилия. Христина Самушкина, которая провела в монастыре детские и юношеские года, рассказала, что её наказывали за неудобные вопросы – либо сажали в затвор, либо пороли.
Представитель монастыря Всеволод Могучев уже заявил журналистом, что никто в обители не смотрел этот фильм. «Кто будет перестраивать график жизни монастыря ради этой женщины (Собчак)?» - приводит его слова Ura.ru.
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