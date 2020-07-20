Собчак представила фильм о монастыре мятежного схиигумена Сергия

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале фильм о Среднеуральском женском монастыре, во время посещения которого, как она утверждает, напали на участника её съёмочной группы.

Двухчасовая лента под названием «Монастырь особо назначения» повествует в том числе об основателе монастыря отце Сергии, в июле лишённого звания схииугмена по решению епархиального суда и оштрафованного за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей. В фильм включены фрагменты его проповедей, съёмки альтернативного крестного хода в Царские дни.

Опальный схиигумен провёл крестный ход с Дацюком и Квачковым

В фильме также приводятся воспоминания бывших воспитанников монастыря о фактах насилия. Христина Самушкина, которая провела в монастыре детские и юношеские года, рассказала, что её наказывали за неудобные вопросы – либо сажали в затвор, либо пороли.

Представитель монастыря Всеволод Могучев уже заявил журналистом, что никто в обители не смотрел этот фильм. «Кто будет перестраивать график жизни монастыря ради этой женщины (Собчак)?» - приводит его слова Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФильмРПЦКсения Собчак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры