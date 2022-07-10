СБУ попытались завербовать администратора паблика для координации военных ударов

Администратор одного из городских каналов Новой Каховки в социальных сетях рассказал, что Служба безопасности Украины попыталась воспользоваться его помощью, чтобы координировать ракетные удары по мирным людям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания задержанного.

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«На меня вышли украинские военные, сказали, что их армии необходима помощь. Просили говорить координаты тех или иных событий», — рассказал мужчина.

По его словам, представители Украины интересовались местом проведения Дня защиты детей.

«Спрашивали координаты дамбы ГЭС, больницы. И вот 6 июля спросили точные координаты локации, где пройдет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Я обратился в полицию», — отметил администратор паблика.

При этом он заявил, что ВСУ во время праздника нанесли удар, погибли мирные жители.

Ранее издание «Известия» опубликовало кадры пожара многоквартирного дома в Донецке, который начался в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУСоцсети
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