СБУ попытались завербовать администратора паблика для координации военных ударов
Администратор одного из городских каналов Новой Каховки в социальных сетях рассказал, что Служба безопасности Украины попыталась воспользоваться его помощью, чтобы координировать ракетные удары по мирным людям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания задержанного.
«На меня вышли украинские военные, сказали, что их армии необходима помощь. Просили говорить координаты тех или иных событий», — рассказал мужчина.
По его словам, представители Украины интересовались местом проведения Дня защиты детей.
«Спрашивали координаты дамбы ГЭС, больницы. И вот 6 июля спросили точные координаты локации, где пройдет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Я обратился в полицию», — отметил администратор паблика.
При этом он заявил, что ВСУ во время праздника нанесли удар, погибли мирные жители.
Ранее издание «Известия» опубликовало кадры пожара многоквартирного дома в Донецке, который начался в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ).
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