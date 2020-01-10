Новости за ночь: Премьер-министр Канады заявил, что «Боинг» в Иране был сбит

Трюдо считает произошедшее трагедией. Он также подчеркнул, что прежде всего необходимо провести тщательное расследование.

Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из Тегерана в Киев. Погибли все находившиеся на борту люди – 176 человек, среди которых 11 украинцев, 63 канадца, 82 гражданина Ирана, а также граждане Афганистана, Великобритании, ФРГ и Швеции.

Власти Ирана почти сразу после крушения исключили версию попадания ракеты, заявив о технической неисправности лайнера. Эту версию первоначально подтвердили некие источники Reuters в западной разведке, заявившие о перегреве двигателя «Боинга» и пожаре. Иран отказался передавать данные черных ящиков представителям Boeing.

В этой версии усомнились эксперты. В частности, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что в случае пожара в одном из двигателей Boeing 737 мог маневрировать на втором, но этого почему-то не произошло.

В четверг, 9 января, американские СМИ сообщили, что самолет мог быть сбит иранскими ПВО по ошибке. Западные разведслужбы якобы зафиксировали включение радаров и сам пуск ракеты.

