Новости за ночь: Премьер-министр Канады заявил, что «Боинг» в Иране был сбит
Разведывательные службы Канады и ее союзников располагают данными о том, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в Иране ракетой класса «земля-воздух». Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает «Интерфакс».
Трюдо считает произошедшее трагедией. Он также подчеркнул, что прежде всего необходимо провести тщательное расследование.
Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из Тегерана в Киев. Погибли все находившиеся на борту люди – 176 человек, среди которых 11 украинцев, 63 канадца, 82 гражданина Ирана, а также граждане Афганистана, Великобритании, ФРГ и Швеции.
Власти Ирана почти сразу после крушения исключили версию попадания ракеты, заявив о технической неисправности лайнера. Эту версию первоначально подтвердили некие источники Reuters в западной разведке, заявившие о перегреве двигателя «Боинга» и пожаре. Иран отказался передавать данные черных ящиков представителям Boeing.
В этой версии усомнились эксперты. В частности, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что в случае пожара в одном из двигателей Boeing 737 мог маневрировать на втором, но этого почему-то не произошло.
В четверг, 9 января, американские СМИ сообщили, что самолет мог быть сбит иранскими ПВО по ошибке. Западные разведслужбы якобы зафиксировали включение радаров и сам пуск ракеты.
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