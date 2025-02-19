В Норильске самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с механизмом крыла
Некорректную работу элементов механизации крыла зафиксировали у самолета авиакомпании «НордСтар» рейса Красноярск – Норильск. Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в экстренных службах сообщили, что лайнер Boeing 737-800, летевший из Красноярска в Норильск, готовился к аварийной посадке. Борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.
«По предварительным данным, сегодня около 14 часов... при выполнении рейса на воздушном судне... по маршруту Красноярск – Норильск командиром воздушного судна зафиксирована некорректная работа элементов механизации крыла», - рассказали в прокуратуре.
Посадка прошла штатно. В самолете находились 155 пассажиров, в том числе три ребенка.
Как отметили в прокуратуре, после инцидента организована техническая ревизия состояния систем лайнера.
Ранее самолет Ан-24 подал сигнал тревоги из-за неисправности шасси, позже воздушное судно благополучно приземлилось в Якутске, напоминает 360.ru.
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