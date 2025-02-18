СКР начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку аварийной посадки Ан-24 в Якутске.

Сегодня самолет подал сигнал о сломанном шасси и совершил аварийную посадку. Повреждений у судна не обнаружили, однако при посадке оно сбило два фонаря на взлетно-посадочной полосе.

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Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» выполнял направлялся из Олекминска в Якутск. Во время полета экипаж подал сигнал о проблемах с шасси, позднее судно благополучно приземлилось в аэропорту Якутска.

На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Проверку в связи с повреждением светосигнального оборудования в аэропорту начала также Якутская транспортная прокуратура.

В начале февраля самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Тбилиси — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения.


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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
ТЕГИ:ЯкутскАварийная Посадка

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