Россия призвала МАГАТЭ отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС

Москва призвала МАГАТЭ и страны – участницы организации не затягивать с реакцией на сообщения об атаке Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России Михаила Ульянова.

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После того, как 14 марта украинские войска сбросили взрывное устройство в пяти метрах от хранилища топлива на станции, постпредство РФ при международных организациях в Вене разослало информацию об обстреле объекта МАГАТЭ и странам – участницам агентства.

Как отметил дипломат, находящихся на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ отвезли на место атаки, чтобы они смогли зафиксировать факт обстрела. Ульянов также указал, что организация должна объявить виновных в инциденте, но ранее никогда этого не делала.

По словам директора станции Юрия Черничука, взрывное устройство сбросили «в пяти метрах от забора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУАЭСМАГАТЭ

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