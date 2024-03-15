Россия призвала МАГАТЭ отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС
Москва призвала МАГАТЭ и страны – участницы организации не затягивать с реакцией на сообщения об атаке Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России Михаила Ульянова.
После того, как 14 марта украинские войска сбросили взрывное устройство в пяти метрах от хранилища топлива на станции, постпредство РФ при международных организациях в Вене разослало информацию об обстреле объекта МАГАТЭ и странам – участницам агентства.
Как отметил дипломат, находящихся на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ отвезли на место атаки, чтобы они смогли зафиксировать факт обстрела. Ульянов также указал, что организация должна объявить виновных в инциденте, но ранее никогда этого не делала.
По словам директора станции Юрия Черничука, взрывное устройство сбросили «в пяти метрах от забора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru