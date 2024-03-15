Россия призвала МАГАТЭ отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС

После того, как 14 марта украинские войска сбросили взрывное устройство в пяти метрах от хранилища топлива на станции, постпредство РФ при международных организациях в Вене разослало информацию об обстреле объекта МАГАТЭ и странам – участницам агентства.

Как отметил дипломат, находящихся на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ отвезли на место атаки, чтобы они смогли зафиксировать факт обстрела. Ульянов также указал, что организация должна объявить виновных в инциденте, но ранее никогда этого не делала.

По словам директора станции Юрия Черничука, взрывное устройство сбросили «в пяти метрах от забора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

