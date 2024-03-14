ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
Украинские войска обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.
«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры... В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство», — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале АЭС.
По словам директора станции Юрия Черничука, взрывное устройство сбросили «в пяти метрах от забора».
Как отметили в пресс-службе, попадание в баки могло привести к «печальным последствиям». Атаки на АЭС и ее инфраструктурные объекты назвали недопустимыми. В пресс-службе отметили, что персонал станции со своей стороны обеспечивает полную безопасность эксплуатации.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне ЗАЭС новые мины. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов позже пояснил, что мины — «средство защиты станции от нападений и диверсий», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru