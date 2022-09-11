Рогов: Энергоблоки ЗАЭС остановили в связи с обстрелами ВСУ и повреждениями ЛЭП
Обстрелы ВСУ и повреждения ЛЭП стали причиной остановки энергоблоков Запорожской АЭС. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению», — цитирует Рогова RT.
По его словам, изменения режима работы реакторов и турбин может создать сложности для функционирования АЭС.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен в ночь на 11 сентября, воскресенье. В последние дни он работал на минимальной мощности.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе полной остановки Запорожской АЭС, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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