Глава МАГАТЭ заявил об угрозе полной остановки Запорожской АЭС

По его словам, находящиеся на станции сотрудники организации доложили ему о разрушении в результате обстрела энергетической инфраструктуры, которая питает город Энергодар.

«Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора», - заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что у агентства нет средств для определения виновников обстрела Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

