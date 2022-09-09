Глава МАГАТЭ заявил об угрозе полной остановки Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложилась серьёзная ситуация, сообщает пресс-служба агентства.

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По его словам, находящиеся на станции сотрудники организации доложили ему о разрушении в результате обстрела энергетической инфраструктуры, которая питает город Энергодар.

«Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора», - заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что у агентства нет средств для определения виновников обстрела Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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