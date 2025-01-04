Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за сутки восемь ракет ATACMS
4 января 202512:56
Российские средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS производства США за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также российской армией были перехвачены 72 беспилотника самолетного типа ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение ночи над российской территорией было уничтожено 16 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что десять летательных аппаратов было сбито над Брянской областью, три — над Смоленской областью, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru