Развожаев: ВСУ запускают ложные цели

Вооруженные силы Украины запускают ложные цели, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя, так как ВСУ запускают ложные цели», - написал он. Развожаев объяснил это тем, что «враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова».

Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Ранее была отражена атака БПЛА на Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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