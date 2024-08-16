Развожаев: Отражена атака БПЛА на Севастополь

В Севастополе отражена атака Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей

По предварительным данным, над акваторией уничтожены три беспилотника.

По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее часть сбитой ATACMS пробила крышу дома в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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