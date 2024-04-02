Вооружённые силы РФ за сутки сбили 195 украинских дронов

Вооруженные силы России за последние 24 часа уничтожили 195 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также цех по сборке и обслуживанию БПЛА. Такие цифры назвали в министерстве обороны РФ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire. Силы ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины в 152 районах.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации в общей сложности сбито около 18 с половиной тысяч дронов ВСУ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ведомства, также уничтожено 15680 танков и другой боевой бронированной техники, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8629 артиллерийских орудий и минометов.

