Прокуратура Крыма утвердила заключение по делу украинского шпиона из Херсона
Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в шпионаже гражданина Украины, материалы для рассмотрения по существу переданы в Херсонский областной суд. Об этом в ведомстве сообщили порталу Lenta.ru.
В ФСБ России отметили, что фигурант собирал и передавал Главному управлению разведки страны сведения о передвижениях и дислокации российской армии в Херсонской области в период с февраля по апрель 2022 года. Также злоумышленник отмечал координаты вооружения и военной техники.
Отмечается, что полученные данные могли использоваться для ударов по российским войскам. Выявить шпиона удалось благодаря сотрудникам управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Ранее сотрудники ФСБ задержали участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористическим и запрещенного в России, в Херсонской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru