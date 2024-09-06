Прокуратура Крыма утвердила заключение по делу украинского шпиона из Херсона

В ФСБ России отметили, что фигурант собирал и передавал Главному управлению разведки страны сведения о передвижениях и дислокации российской армии в Херсонской области в период с февраля по апрель 2022 года. Также злоумышленник отмечал координаты вооружения и военной техники.

Отмечается, что полученные данные могли использоваться для ударов по российским войскам. Выявить шпиона удалось благодаря сотрудникам управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее сотрудники ФСБ задержали участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористическим и запрещенного в России, в Херсонской области.

