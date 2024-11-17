При падении БПЛА на завод в Ижевске пострадал один человек

В Ижевске при падении украинского беспилотника на заводской цех на улице Ленина пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Минздрава Удмуртии.

По данным ведомства, пострадавший мужчина получил травму головы средней степени тяжести. Его госпитализировали в больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что дрон ВСУ упал на территории предприятия утром 17 ноября. На объекте прогремел взрыв, выбило стекла, но при этом серьезных разрушений не было. Персонал завода был эвакуирован. По словам Бречалова, на месте ЧП продолжает дежурить бригада скорой помощи.