При падении БПЛА на завод в Ижевске пострадал один человек
В Ижевске при падении украинского беспилотника на заводской цех на улице Ленина пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Минздрава Удмуртии.
По данным ведомства, пострадавший мужчина получил травму головы средней степени тяжести. Его госпитализировали в больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что дрон ВСУ упал на территории предприятия утром 17 ноября. На объекте прогремел взрыв, выбило стекла, но при этом серьезных разрушений не было. Персонал завода был эвакуирован. По словам Бречалова, на месте ЧП продолжает дежурить бригада скорой помощи.
В свою очередь мэр Ижевска Дмитрий Чистяков добавил, что падение украинского БПЛА не повлияло на работу систем городского хозяйства. При этом известно, что аэропорт города был закрыт для полетов до 8:30 часов утра, однако на выполнение рейсов это не повлияло. В настоящий момент все полеты выполняются по расписанию, объяснил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над пятью регионами РФ были уничтожены 34 БПЛА ВСУ.
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