Два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью
28 января 202515:38
Российские войска уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Отмечается, что дроны ВСУ удалось сбить в период с 12:15 до 13:50 по московскому времени (совпадает с местным). Других данных оборонное ведомство не привело.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России в течение ночи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru