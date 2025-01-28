Два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью

Российские войска уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

В результате атаки ВСУ в Белгородской области повреждены дома и автомобиль

Отмечается, что дроны ВСУ удалось сбить в период с 12:15 до 13:50 по московскому времени (совпадает с местным). Других данных оборонное ведомство не привело.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России в течение ночи.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьВСУБеспилотники

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