Два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью

Отмечается, что дроны ВСУ удалось сбить в период с 12:15 до 13:50 по московскому времени (совпадает с местным). Других данных оборонное ведомство не привело.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России в течение ночи.

