Над территорией России сбили 32 украинских беспилотника

Более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 15 дронов сбили над Воронежской областью, 11 – над Белгородской, четыре – над Курской. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили в Орловской и Тверской областях.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Грайворон частный дом получил повреждения после атаки украинского БПЛА, пишет 360.ru.

