Над территорией России сбили 32 украинских беспилотника
Более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 15 дронов сбили над Воронежской областью, 11 – над Белгородской, четыре – над Курской. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили в Орловской и Тверской областях.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Грайворон частный дом получил повреждения после атаки украинского БПЛА, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru