Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ
30 ноября 202413:54
В результате атаки FPV-дрона ВСУ получили ранения двое жителей Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сообщается, что БПЛА поразил движущийся автомобиль в населенном пункте Березовка (Борисовский район).
По словам губернатора, обоих пассажиров автомобиля госпитализировали. Повреждено было и само транспортное средство.
Ранее Минобороны России сообщило, что 11 беспилотников ВСУ самолетного типа были сбиты за ночь над территорией России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru