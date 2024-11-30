Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ

Сообщается, что БПЛА поразил движущийся автомобиль в населенном пункте Березовка (Борисовский район).

По словам губернатора, обоих пассажиров автомобиля госпитализировали. Повреждено было и само транспортное средство.

Ранее Минобороны России сообщило, что 11 беспилотников ВСУ самолетного типа были сбиты за ночь над территорией России.

