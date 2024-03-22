Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта
Полицейские задержали пятерых работников концертного зала «Крокус сити холл» после теракта 22 марта, их доставили в ОВД для выяснения обстоятельств. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным очевидца инцидента, террористы ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать в упор посетителей. Трое вооруженных мужчин без масок и в камуфляже захватили партер между вторым и третьим звонком, открыли огонь по находившимся в зале зрителям и бросили зажигательные шашки. Люди в спешке покидали зал, следуя указаниям охранников.
В ФСБ сообщили о 40 погибших и более 100 пострадавших. Штурм здания с забаррикадировавшимися внутри террористами ведет спецназ.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru