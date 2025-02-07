Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Перми
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в двойном убийстве в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что 35-летнего ранее судимого иностранного гражданина удалось задержать благодаря бдительности местной жительницы в одном из городских торговых центров. Сообщается, что мотивом преступления стала месть родственнице жертв, которая ушла от подозреваемого в убийстве.
Следствие полагает, что мужчина убил 86-летнюю женщину и ее 52-летнего сына в населенном пункте Северный Коммунар (Сивинский район) 6 февраля. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Обстоятельства инцидента выясняются.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Ранее сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в расстреле двоих людей в Северске (Томская область) в 1994 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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