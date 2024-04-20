Под Смоленском при падении обломков БПЛА загорелся объект ТЭК
Силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники, попытавшиеся ударить по объекту топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
Попытку атаки пресекли в Кардымовском районе около 02:00.
«В результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами... На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — написал губернатор в Telegram-канале.
Данные о пострадавших уточняются. Специальные службы и компетентные органы занимаются расследованием ЧП.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что в Малоярославецком районе из-за взрыва БПЛА была повреждена энергоинфраструктура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru