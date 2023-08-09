Губернатор Подмосковья сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — отметил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что ЧП произошло на складе пиротехники — в металлическом ангаре 40х40 метров, арендованном частной компанией. На месте взрыва идет разбор завалов, людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали. Кроме того, эвакуирован ближайший детский сад.
Воробьев добавил, что из-за взрыва были выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, также повреждено остекление, фасад бассейна и кладка теплового узла в спорткомплексе «Луч».
«Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — подчеркнул губернатор.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате ЧП в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двоих госпитализировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru