Губернатор Подмосковья сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде

«Среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что ЧП произошло на складе пиротехники — в металлическом ангаре 40х40 метров, арендованном частной компанией. На месте взрыва идет разбор завалов, людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали. Кроме того, эвакуирован ближайший детский сад.

Воробьев добавил, что из-за взрыва были выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, также повреждено остекление, фасад бассейна и кладка теплового узла в спорткомплексе «Луч».

«Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — подчеркнул губернатор.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате ЧП в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двоих госпитализировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

